«Превращаетесь в тетку из гастронома»: россияне поражены внешностью Виктора Салтыкова

Виктор Салтыков прославился как солист музыкальных групп «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб». В течение многих лет артист завоевывал сердца фанаток по всей стране и до сих пор продолжает свою творческую деятельность.

Так, в начале февраля музыкант отыграл сольный концерт в Нижнем Новгороде. В честь выступления Салтыков записал специальное видеообращение, в котором поблагодарил всех своих фанатов.

«Спасибо за теплый, яркий прием. Женщины зажигали, и мужики, самое главное, не отставали», — описал выступление артист.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись Салтыкова, однако многих шокировало короткое видео. Подписчики признались, что с трудом узнали 65-летнего музыканта, который из-за покрашенных волос превратился в совсем другого человека.

«Я сначала подумала, что это женщина...», «Хватит краситься, а то превращаетесь в 60-летнюю тетку из гастронома», «Как старая женщина», «Я думала, что это пожилая женщина», — делятся мнением поклонники.

Многие даже предложили Салтыкову сменить стилиста, но он никак не отреагировал на критику и эти советы.