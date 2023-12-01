«Преступление века»: Сенчукова раскрыла горькую правду еще об одном ребенке от Рыбина

Наталья Сенчукова рассказала о жуткой тайне из прошлого. Артистка приняла роковое решение — сегодня уже ничего не исправить.

Вместе с мужем Виктором Рыбиным певица вырастила сына Василия. Однако у знаменитой пары должен был родиться еще один ребенок.

Возлюбленные далеко не сразу узаконили свои отношения. Все потому, что музыкант был женат и встречался с Сенчуковой тайно. Когда та узнала о своем интересном положении, то пошла на кардинальные меры.

Исполнитель пытался уговорить свою пассию оставить малыша, но она была непреклонна. Наталья считала, что еще слишком молода, чтобы становиться матерью. Звезда избавилась от плода и даже спустя годы считает, что все сделала правильно.

«Как будто я совершила преступление века», — заметила она в шоу «Легенда» на YouTube-канале RTVI Развлечения.

И добавила, что в противном случае осталась бы одна с ребенком и не смогла бы построить успешную карьеру. По словам солистки, тогда в ее отношениях с Рыбиным «было еще ничего не понятно», поэтому все случилось так, как случилось.