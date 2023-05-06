Престарелые сестры Зайцевы неспроста сторонятся камер: вот что творится с их лицами

Пик карьеры сестер Зайцевых пришелся на 90-е, когда композиции певиц звучали на каждой дискотеке или концерте. Миллионы поклонников следили за жизнью эффектных блондинок, но уже в начале нулевых их слава начала угасать.

Артистки все меньше и меньше выступали на публике, а однажды прекратили свою концертную деятельность. Как оказалось, теперь они заняты арендным бизнесом: недвижимость по всему миру приносит артисткам постоянный доход.

На публике Татьяна и Елена Зайцевы появляются в исключительных случаях. Например, они не смогли пропустить прощание с Борисом Моисеевым, а не так давно оказались в студии шоу «Ну-ка, все вместе!».

Как отмечают фанаты, прошедшие годы заметно сказались на внешности прославленных близняшек. Зайцевы заметно постарели и, как уверены многие, неоднократно делали себе пластику. Якобы именно поэтому они решили вести закрытый образ жизни, ведь уже давно не похожи на тех заводных артисток, покоривших российских мужчин.