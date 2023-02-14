Престарелую мать не пожалел: выходка Андрея Миронова повергла народ в шок

Андрей Миронов всю свою жизнь был сильно привязан к матери. Актриса Мария Миронова обладала властным характером и зачастую вмешивалась в отношения сына с его пассиями.

Во время съемок лирической комедии «Три плюс два» Андрей закрутил роман с коллегой Натальей Фатеевой. Его не смущало, что избранница была старше на шесть лет. Однако это возмутило мать актера, которая не одобрила кандидатуру Фатеевой. По слухам, именно она приложила руку к их расставанию.

До сих пор неизвестно, так это или нет, но оба актера трудно переживали этот болезненный разрыв. Для молодого Миронова Фатеева стала первой серьезной любовью, и поэтому его страдания были сильными. Чтобы пережить эту утрату, он стал писать душераздирающие письма своей матери. В них актер описывал свои страдания и всю горечь, рассказывал о пылких и глубоких чувствах к Наталье.

Многие, узнав об этом жесте Миронова, расценили его как вопиющую выходку. Молва обвинила актера в том, что он не пощадил чувства пожилой матери и «загрузил» ее своими надуманными проблемами. К тому же Мария Миронова не питала к Фатеевой никаких добрых чувств. Каково ей было читать подобное?