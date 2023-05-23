Престарелая звезда «Клона» родила от студента: только посмотрите на эту странную семью

Донна Жура в сериале «Клон» всегда была себе на уме и ни во что не ставила чужое мнение. Соланж Коуту, воплотившую своенравную хозяйку бара, многое роднит с ее героиней. Не побоявшись осуждения, на старости лет она стала мамой в третий раз. Но удивительно даже не это.

Отцом ребенка бразильской актрисы оказался молодой студент Жемерсон Андраде. На тот момент ей было 54 года, а ее избраннику — 24. Поздние роды и такая большая разница в возрасте влюбленных активно обсуждались прессой. Несмотря на пересуды, у пары родился здоровый сын Бенджамин.

Сегодня звездному наследнику 11 лет, и звезда не скрывает его от публики. Она делится совместными фото с сыном, которому годится в бабушки, и мужем, которому годится в матери. Многие фанаты отмечают, что такая семья выглядит довольно странно, но все же поклонники рады за артистку, которой удалось найти свое счастье.