Престарелая невеста мечтала выглядеть как девочка на свадьбе: ужаснетесь, увидев ее образ

Теперь заметны лишь ее недостатки.

Любая невеста мечтает о том, чтобы на свадьбе выглядеть сногсшибательно. Поэтому приготовления начинаются за несколько месяцев до торжества. И кроме выбора роскошного наряда женщины немалое внимание уделяют поиску визажиста.

Так решила сделать и героиня одного из интернет-роликов. Пожилая дама с глубокими морщинами на лице и седыми волосами захотела омолодиться, но результат оказался далек от всех ожиданий. Пурпурные тени подчеркнули красные глаза престарелой невесты, а ярко-оранжевые губы никак не сочетались с остальным макияжем.

Видео со свадебным образом появилось на Дзен-канале BIANCA LUX. И комментаторы быстро подметили все недостатки мейкапа.