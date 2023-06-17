Престарелая невеста мечтала выглядеть как девочка на свадьбе: ужаснетесь, увидев ее образ
Теперь заметны лишь ее недостатки.
Любая невеста мечтает о том, чтобы на свадьбе выглядеть сногсшибательно. Поэтому приготовления начинаются за несколько месяцев до торжества. И кроме выбора роскошного наряда женщины немалое внимание уделяют поиску визажиста.
Так решила сделать и героиня одного из интернет-роликов. Пожилая дама с глубокими морщинами на лице и седыми волосами захотела омолодиться, но результат оказался далек от всех ожиданий. Пурпурные тени подчеркнули красные глаза престарелой невесты, а ярко-оранжевые губы никак не сочетались с остальным макияжем.
Видео со свадебным образом появилось на Дзен-канале BIANCA LUX. И комментаторы быстро подметили все недостатки мейкапа.
«До макияжа было гораздо лучше», «Неприятно даже смотреть», «Главное — вовремя остановиться и не превращать пожилую даму в молодую перекрашенную старушку», «Нельзя использовать розовые, бордовые и пурпурные оттенки в макияже глаз после 50 лет», — возмутились в Сети.