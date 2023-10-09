Престарелая куртизанка: эта актриса стала единственной русской обладательницей премии «Оскар»

Русским кинематографистам всегда было довольно сложно заявить о себе на «Оскаре». Удача улыбалась им редко, в основном в категории «Лучший иностранный фильм», как это случилось с картинами «Утомленные солнцем» или «Москва слезам не верит».

А уж «сольными» наградами советские и российские актеры и вовсе не могли похвастаться. Хотя на самом деле в истории была обладательница премии «Оскар» родом из России.

Речь идет о Лиле Кедровой. Она родилась в самом начале XX века в Петрограде. Впоследствии будущая актриса эмигрировала сначала в Германию, а потом в Париж. В кино ей часто предлагали играть иностранок и экстравагантных графинь.

А настоящей удачей стало участие в фильме «Грек Зорба». В картине Кедрова исполнила роль мадам Гортензии, своеобразной престарелой куртизанки. Лента имела большой успех и была семь раз номинирована на «Оскар» в 1964 году.

Своя порция славы досталась и Кедровой. Она получила статуэтку в категории «Лучшая актриса второго плана», став первой и на данный момент единственной кинозвездой русского происхождения с такой наградой.