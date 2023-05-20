Преснякова пришлось приводить в чувства на глазах у всей страны: вот что стряслось

Вся страна с волнением наблюдает за происходящим на «Голосе». Тем более дело близится к финалу. Нервы сдают не только у зрителей и участников шоу, но и у наставников. Обычно спокойный Владимир Пресняков так напряжен из-за свалившейся на него ответственности, что даже сорвался в прямом эфире.

Все случилось в связи с выступлениями Алины Бахшалиевой, Эльмиры Диваевой и Маргариты Багдасарян. Рэпер Баста не скрыл, что остался под большим впечатлением от номеров вокалисток. С ним согласилась Полина Гагарина, которая также похвалила внешний вид конкурсанток. Не остался в стороне и Антон Беляев.

Муж Натальи Подольской тоже захотел высказаться. Вот только ему помешала болтовня присутствующих на съемочной площадке.

«Я счастливчик. Мне очень повезло с командой. Это жизнь в жизни...Можно там потише?» — возмутился артист.

Пресняков пытался собраться с мыслями, но все тщетно. Люди за его спиной продолжали говорить, и тут музыкант не выдержал.

«Можно там не болтать кому-нибудь?» — сорвался на крик певец.

Привести в чувства звезду удалось только Яне Чуриковой, которая напомнила наставнику, что люди просто очень волнуются за участниц. После этого «хулиган» взял себя в руки и продолжил работать.