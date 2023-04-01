Пресняков показал своих подросших детей: народ шокирован

Пополнение в семействе сделает их союз еще более счастливым, как уверены поклонники.

Владимир Пресняков показал подписчикам двоих детей. Семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана певец воспитывает вместе с Натальи Подольской. Но поклонники усмотрели в супруге артиста странную перемену и засыпали его вопросами.

«Животик слегка?», «Наталья беременна?» — интересовались комментаторы.

Фигура одетой в короткое темно-красное платье Подольской словно бы округлилась. Подписчики заподозрили пополнение в семье. Сама артистка развеяла слухи. По ее словам, она просто перестала заниматься спортом. Ранее знаменитость держала себя в тонусе, посещая интенсивные тренировки как минимум 4-5 раз в неделю.

Результаты, несмотря на небольшую паузу, по-прежнему восхищают фанатов.

«Красотка», «Как вам повезло с Натальей», — пишут пользователи Сети, обращаясь к звездному супругу.

Не уставали они восхищаться и семейным счастьем знаменитостей, и их детьми.