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Киноафиша Статьи Пресняков и Григорьев-Апполонов как разлученные близнецы на архивных фото: таких совпадений не бывает

Пресняков и Григорьев-Апполонов как разлученные близнецы на архивных фото: таких совпадений не бывает

22 апреля 2023 15:00
Пресняков и Григорьев-Апполонов как разлученные близнецы на архивных фото: таких совпадений не бывает

Фанаты не ожидали, что в юности музыканты были так похожи друг на друга.

Владимир Пресняков и Андрей Григорьев-Апполонов давние годы связывает крепкая дружба. При этом роднят их не только общие интересы, но и невероятная внешняя схожесть.

Так, в блоге Преснякова недавно появилась серия фотографий, на которой он вместе с коллегой предстает в начале карьеры. В то время оба артиста носили длинные волосы до плеч. У них схожая мимика и черты лица, из-за чего Пресняков и Григорьев-Апполонов выглядят практически как родные братья.

Пресняков и Григорьев-Апполонов как разлученные близнецы на архивных фото: таких совпадений не бывает

Неожиданная публикация удивила подписчиков супруга Натальи Подольской. В комментариях они признались, что не ожидали такого сходства, и разделились на два лагеря, пытаясь определить, кто в юности выглядел эффектнее.

«Нужно проверить ДНК, что-то тут не то, слишком похожи», «Прям братья. Может, у вас один отец?», «Двойняшки», — удивляются пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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