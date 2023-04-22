Пресняков и Григорьев-Апполонов как разлученные близнецы на архивных фото: таких совпадений не бывает
Фанаты не ожидали, что в юности музыканты были так похожи друг на друга.
Владимир Пресняков и Андрей Григорьев-Апполонов давние годы связывает крепкая дружба. При этом роднят их не только общие интересы, но и невероятная внешняя схожесть.
Так, в блоге Преснякова недавно появилась серия фотографий, на которой он вместе с коллегой предстает в начале карьеры. В то время оба артиста носили длинные волосы до плеч. У них схожая мимика и черты лица, из-за чего Пресняков и Григорьев-Апполонов выглядят практически как родные братья.
Неожиданная публикация удивила подписчиков супруга Натальи Подольской. В комментариях они признались, что не ожидали такого сходства, и разделились на два лагеря, пытаясь определить, кто в юности выглядел эффектнее.
«Нужно проверить ДНК, что-то тут не то, слишком похожи», «Прям братья. Может, у вас один отец?», «Двойняшки», — удивляются пользователи Сети.