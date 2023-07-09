Преследуют несчастья: от участи самых красивых близняшек в мире бросает в дрожь

Ава и Леа Клементс стали известны на весь мир еще в детстве. Близняшки покорили сердца миллионов своей внешностью и были признаны самым красивыми детьми в мире. Поклонники не скрывали, что завидуют успешным сестрам, но мало кто догадывался, с какими трудностями приходится сталкиваться юным звездам.

Дело в том, что семью Клементс преследуют несчастья. Так, в 2019 году их отцу Кевину поставили страшный диагноз — острая лимфома и лейкемия. Мужчина был на грани жизни и смерти, и Ава и Леа попросили помощи у своих фанатов. Они попытались найти донора костного мозга, чтобы спасти отца. И им удалось: Кевин полностью излечился от болезни и восстановил здоровье.

Но спустя некоторое время они вновь столкнулись с бедой. Их двоюродному брату диагностировали спинальную мышечную атрофию, лекарство от которой стоит больше миллиона долларов. И девочки вновь призвали на помощь фанатов, чтобы спасти члена своей семьи.

Но, несмотря на трудности, Ава и Леа стараются не отчаиваться. Они активно развивают свои карьеры и никогда не признаются, насколько тяжело им вне камер фотографов.