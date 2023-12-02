Преобразился до неузнаваемости: ахнете, увидев иеромонаха Фотия, победившего в 4-м сезоне «Голоса»

В 2015 году Иеромонах Фотий (в миру Виталий Мочалов) прославился на всю страну. Талантливый певец стал самым необычным победителем шоу «Голос». Многие зрители гадали, как исполнителю удается совмещать духовный сан и карьеру на эстраде. Но у Фотия получилось сочетать «несочетаемое».

После триумфа в четвертом сезоне вокального конкурса артист отправился на гастроли и радовал поклонников виртуозным исполнением любимых хитов. Часть средств, заработанных на выступлениях, иеромонах обязательно откладывает на строительство или восстановление храмов и церквей.

Пение Фотий успешно совмещает со службой в Пафнутьево-Боровском монастыре. Неудивительно, что при таком плотном графике священнослужитель заметно похудел и пришел в отличную форму. Сохранять стройность артисту помогают и регулярные занятия в спортивном зале.