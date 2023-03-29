Преображение звезды КВН до сих пор пробирает до мурашек: посмотрите на фото до и после

Екатерина Варнава прославилась еще в юности, став звездой КВН. В течение нескольких лет она покоряла шоу-бизнес, а ее звездным часом стало участие в шоу Comedy Woman, после которого она стала одной из главных отечественных знаменитостей.

И все прошедшие годы артистка неустанно изменяла собственную внешность. Как отмечают поклонники, сравнивающие архивные и недавние снимки Варнавы, она выглядит как два разных человека. Сама знаменитость при этом не раскрывает, сколько операций она сделала и как именно изменила свое лицо.

Эксперты же уверены, что Варнава не так часто ложилась под нож, как считают ее фанаты. По словам пластического хирурга Павла Федорова , знаменитость могла удалить жировые комки Биша, чтобы подчеркнуть скулы, а губы увеличила благодаря гиалуроновой кислоте. Вся остальная заслуга лежит на косметологах и диете.