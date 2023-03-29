Преображение звезды КВН до сих пор пробирает до мурашек: посмотрите на фото до и после
Знаменитость превратилась в другого человека.
Екатерина Варнава прославилась еще в юности, став звездой КВН. В течение нескольких лет она покоряла шоу-бизнес, а ее звездным часом стало участие в шоу Comedy Woman, после которого она стала одной из главных отечественных знаменитостей.
И все прошедшие годы артистка неустанно изменяла собственную внешность. Как отмечают поклонники, сравнивающие архивные и недавние снимки Варнавы, она выглядит как два разных человека. Сама знаменитость при этом не раскрывает, сколько операций она сделала и как именно изменила свое лицо.
Эксперты же уверены, что Варнава не так часто ложилась под нож, как считают ее фанаты. По словам пластического хирурга Павла Федорова, знаменитость могла удалить жировые комки Биша, чтобы подчеркнуть скулы, а губы увеличила благодаря гиалуроновой кислоте. Вся остальная заслуга лежит на косметологах и диете.
«У Варнавы не было показаний, и незачем делать операции в таком возрасте, когда для бьютификации лица достаточно косметологических методов», — цитирует слова эксперта «Комсомольская правда».