Преображение захватывает дух: вас повергнут в шок фото россиянки, похудевшей на 100 кг

На собственном примере показала, что все возможно.

Софья Броян запомнилась пользователям из-за смешных и ироничных видеороликов в социальных сетях. В них она смело и позитивно подшучивает над своим лишним весом.

Но однажды килограммы стали для девушки настоящей проблемой. Она не смогла встать из-за боли в пояснице и решила худеть.

Блогерша испробовала массу способов, в том числе и гипноз, но самым действенным оказался переход на правильное питание без жестких ограничений. С помощью такой системы она сбросила 105 килограмм.

Смотря на фото Софьи до и после преображения, сразу бросается в глаза её искренняя улыбка и огонь в глазах.

На снимках девушки уже без лишних килограмм видна ее уверенность в себе и жизнерадостный настрой.

Такая эффектная трансформация не оставит равнодушным ни одного пользователя и покажет, что сила воли помогает достичь любой, даже почти невозможной, цели.