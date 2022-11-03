Преображение ведущего «Необъяснимо, но факт» удивит: без лысины невозможно узнать

Необычная внешность ведущего «Необъяснимо, но факт» стала его визитной карточкой. Зрители запомнили Сергея Дружко как лысого мужчину с почти гипнотическим взглядом. Суровый образ объяснялся мистической темой телепрограммы, а в жизни актер был куда добродушнее. Более того, иногда Дружко можно увидеть на экране с волосами, но в таком образе узнать его невозможно.

Например, в сериале «Романовы» Сергей снимался не только с короткой стрижкой, но и с бакенбардами и с усами. А преданные поклонники Дружко без труда могут вспомнить, что и на заре съемок в «Необъяснимо, но факт» он был без лысины.

Как объяснял в интервью сам актер, лишился шевелюры он в 2007 году. Тогда создатели шоу решили перезагрузить проект: была обновлена студия и автомобиль. Перемены коснулись и ведущего, которому предложили побриться наголо. Сергей легко согласился, хотя в итоге эксперимент привел к депрессии. Он никак не мог принять свой новый облик. Позже Дружко смирился с образом, который в итоге сделал его популярным.