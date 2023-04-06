Преображение Тимати ввело народ в ступор: посмотрите, что с ним стало (фото)

Таким фанаты «Фабрики звезд» никогда не ожидали увидеть Тимати. Рэпер шокировал подписчиков сменой имиджа. Теперь от романтичного парня в бандане и широких штанах точно ничего не осталось.

Звезда отечественного шоу-бизнеса опубликовал серию фотографий с отдыха. Тимати осматривает городские пейзажи, катается на серфборде, ездит по побережью на тракторе и показывает детям водопад. Поклонники шокированы резкой переменой в артисте. Вместо худощавого тонкошеего парня на кадрах мускулистый накачанный мужчина. Подписчики уверены, что сказались многочасовые тренировки в спортзале.

Исполнитель покрыл тело еще большим числом татуировок, отрастил волосы и немного подбрил свою аккуратную бороду. Новый образ добавил артисту брутальности. Фанаты сокрушаются, что новый Тимати совсем не похож на выпускника четвертой «Фабрики звезд».