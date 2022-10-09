Преображение шокирует: как сейчас выглядит похудевшая Настя из «Ворониных»

Актриса Юлия Куварзина прославилась как очаровательная пышка Настя из сериала «Воронины», которая обрела счастье на экране с толстяком Леней. Куварзина всегда отличалась пышными формами, но ей надоело играть веселых толстушек – и звезда решилась на кардинальные перемены.

Юлия Куварзина сбросила 22 килограмма. Похудев, актриса стала выбирать более откровенные наряды и перестала стесняться своего тела. Но несмотря на внешние перемены, в личной жизни 47-летняя Куварзина одинока.

В 2013 году актриса развелась с мужем Алексеем Аптовцевым – и с тех пор одна воспитывает 14-летнюю дочь Елизавету. Звезда признается, что на данный момент ей комфортно и без мужчины.