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Преображение шокирует: как сейчас выглядит похудевшая Настя из «Ворониных»

9 октября 2022 11:15
Преображение шокирует: как сейчас выглядит похудевшая Настя из «Ворониных»

Она сбросила целых 20 килограмм.

Актриса Юлия Куварзина прославилась как очаровательная пышка Настя из сериала «Воронины», которая обрела счастье на экране с толстяком Леней. Куварзина всегда отличалась пышными формами, но ей надоело играть веселых толстушек – и звезда решилась на кардинальные перемены.

Юлия Куварзина сбросила 22 килограмма. Похудев, актриса стала выбирать более откровенные наряды и перестала стесняться своего тела. Но несмотря на внешние перемены, в личной жизни 47-летняя Куварзина одинока.

В 2013 году актриса развелась с мужем Алексеем Аптовцевым – и с тех пор одна воспитывает 14-летнюю дочь Елизавету. Звезда признается, что на данный момент ей комфортно и без мужчины.

Преображение шокирует: как сейчас выглядит похудевшая Настя из «Ворониных»
Фото: Кадр из сериала "Воронины" (2009-2019), соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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