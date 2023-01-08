Преображение секретарши из «Дня рождения Буржуя» вызовет оторопь (фото)

Главной ролью в карьере Анастасии Походенко стал сериал «День рождения Буржуя», который выходил на экраны в 1999-м. Внимание зрителей артистка завоевала не только талантом, но и эффектной внешностью, и после выхода шоу на экраны продолжила покорять отечественный кинематограф.

Так, во время работы над «Днем рождения Буржуя» она познакомилась с режиссером Анатолием Матешко, который спустя некоторое время стал ее мужем. После этого Походенко стала сниматься преимущественно у своего избранника: в ее фильмографии к концу этого года уже 19 работ.

При этом знаменитость решила не ограничиваться актерской работой и однажды переквалифицировалась в режиссера. Она сняла мини-сериал «Живая вода», где главные роли исполнили Виктор Логинов и Ольга Павловец. Проект был тепло принят публикой и получил весьма положительные отзывы критиков.

Одной из последних работ Походенко стал сериал «Кто ты?», ради которого она пошла на кардинальные перемены. Артистка полностью сменила прическу и появилась на экране с короткими седыми волосами, чем шокировала поклонников. Фанаты признались, что не ожидали от знаменитости такого перевоплощения, и похвалили ее за смелость.