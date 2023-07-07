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Киноафиша Статьи Преображение приемной дочери Эмина обескуражило народ: поражает одна деталь (фото)

Преображение приемной дочери Эмина обескуражило народ: поражает одна деталь (фото)

7 июля 2023 11:30
Преображение приемной дочери Эмина обескуражило народ: поражает одна деталь (фото)

Такой эксперимент одобрит не каждый родитель.

Эмин Агаларов — многодетный отец. Артист активно участвует в жизни четверых наследников, стараясь проводить с ними как можно больше времени. На днях музыкант увиделся с приемной дочерью Аминой и опубликовал в соцсетях совместный с ней снимок.

Звездная наследница стала совсем взрослой и уже вовсю экспериментирует со своей внешностью. Девочка решилась на смелое преображение, которое придется по душе не всем. В новом образе девятилетней Амины публику поразила одна деталь.

Дочь Агаларова окрасила прядь волос в ярко-желтый цвет, что сделало ее внешность довольно эффектной.

Преображение приемной дочери Эмина обескуражило народ: поражает одна деталь (фото)

«Как выросла! Красавица хочет изменений», «Вау, я сразу не признала. Красота спасет мир», «Амина как бутончик розочки, с каждым днем все прекраснее», «Эксперименты присущи девочкам»,

— оценили стиль девочки подписчики.

Но были и такие, кто осудил подобный эксперимент с волосами.

«В таком возрасте и подкрашивать...»

— добавил ложку дегтя в бочку меда один из фолловеров.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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