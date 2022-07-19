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«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина

19 июля 2022 17:01
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина

Поклонники даже не узнали изменившегося продюсера.

На днях Валерия и Иосиф Пригожин оказались в числе приглашенных на день рождения к художнице и фотографу Екатерине Рождественской. Свою 65-летие она решила встретить в индийском стиле и попросила гостей одеться соответствующим образом. Звездная пара послушно выполнила дресс-код. Валерия облачилась в яркое сари, а Пригожин выбрал белый брючный костюм с длинной туникой. Нарядами певица похвалилась перед подписчиками в Telegram. Фолловеры ахнули при виде Пригожина и отметили, что если бы он жил в Индии, то без труда влился бы в атмосферу.

«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина

«Очень подходит образ», «Иосифу очень идет», «Вылитый индус», «Преображение пошло на пользу», «Невероятно», — написали комментаторы.

По всей видимости, продюсеру тоже понравился его имидж, так как он опубликовал снимок и в своих соцсетях. Напомним, только недавно Пригожин случайно угодил в скандал: светская журналистка Алена Жигалова решила пошутить, отметив, что на самом деле Иосифа зовут Валерий. Он оказался так возмущен слухами, что прислал блогеру фото своего паспорта в подтверждение, что это лишь выдумки.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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