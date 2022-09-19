Преображение Маши из «Реальных пацанов» удивит: из «гопницы» в леди

Женские персонажи в популярном сериале «Реальные пацаны», стартовавшем на экранах еще в 2010 году, оказались не менее яркими, чем мужские герои. Чего стоит только Маша — простоватая бывшая девушка Коляна, которая безуспешно пыталась построить отношения с достойным парнем. Блондинка с обиженным взглядом предпочитала наряды в розовых оттенках и выглядела как типичная дворовая девчонка. Этот образ и понравился создателям проекта: даже на пробы актриса пришла в джинсовой юбке и смешной футболке с картинкой кошачьей мордочки.

Но за прошедшие 12 лет Мария Шекунова изменила собственный стиль и теперь совсем не напоминает героиню из «Реальных пацанов». Некоторое время назад актриса сильно похудела, вышла замуж и родила ребенка. Она изредка снимается в кино, но гораздо чаще задействована на театральной сцене: Мария играет в театре Терезы Дуровой и выступает в антрепризах. В жизни она выбирает элегантные платья и модные костюмы, которые превратили ее в настоящую леди.