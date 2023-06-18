Преображение Максим перепугало не на шутку: раскрыты подробности

Поклонники певицы Максим всерьез встревожены состоянием ее здоровья. Дело в том, что в 2021 году она впала в кому и выкарабкалась лишь чудом. Артистка нашла в себе силы вернуться на сцену, но она не раз срывала концерты из-за плохого самочувствия.

Болезни ужасно сказались на внешности 39-летней Максим. Она сильно поправилась, а ее лицо стало одутловатым и неухоженным. Поклонники гадали, что же происходит с их любимицей. Были версии о беременности и алкоголизме. Однако представители певицы объяснили, что причиной тому являются проблемы с сосудами.

А недавно Максим снова ошарашила своих фанатов, причем на этот раз резким преображением. На шоу «Музыкальная интуиция» она предстала в прекрасной форме, словно и у нее не было никаких проблем с лишним весом. А ведь еще в марте во время концерта Максим выглядела опухшей и необъятной. Появилась версия, что у певицы есть красивый двойник, который заменяет ее на телешоу. Объяснить иначе ее резкое преображение невозможно.