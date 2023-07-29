Преображение дочери Успенской вызвало переполох в Сети: одни в восторге, другие ругают

Дочь Любовь Успенской прошла долгий путь. Из запустившей себя и страдающей зависимостью девушки она превратилась в стройную красотку. Преображению помогли и пластические хирурги. Девушка не только сбросила лишний вес, ее лицо также заметно изменилось.

Татьяне Плаксиной только 33 года, и бороться со старением ей пока не приходится. Поэтому результаты пластических операций выглядят у нее намного естественнее, чем у матери.

В соцсетях девушка поделилась видео со своего отдыха в Сочи. В кадре она выходит из воды в бикини и демонстрирует сильно постройневшую фигуру. Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни восхищаются тем, каких результатов добилась Татьяна и хвалят ее за натуральную красоту, другие же критикуют новую фигуру Плаксиной. В комментариях многие отмечают, что грудь девушки выглядит несимметричной. Причиной этого считают неудачную маммопластику.