Премия Джоффри Баратеона: 5 главных мерзавцев «Дома Дракона» - так и хочется треснуть

В «Доме Дракона» нет эталонного ублюдка вроде Джоффри Баратеона. Здесь каждый противен по-своему — кто-то прогнил душой, кто-то слаб волей, а кто-то просто идиотски высокомерен.

Мы учредили неофициальную «Премию Джоффри» и вручаем её тем, кто сильнее всего испытал на прочность наше терпение. Рейтинг переходит от просто раздражающих людей к тем, кого хочется скинуть с Бобрового утеса на съедение крабам.

5-е место. Сер Отто Хайтауэр

Его легко понять — и в этом весь ужас. Отто не безумец и не садист: экс-десница короля логичен и холоден, как сталь валирийского клинка. Его гениальная отвратительность — в хирургической точности. Он не ненавидит Таргариенов — он просто считает их неэффективным управленческим активом и пытается захватить власть через дочку и внуков.

Воспользовался уязвимостью короля-друга? Посадил дочь в его постель? Улыбался на пиру после трогательной речи Визериса, зная, что на рассвете устроит переворот? Да. И всё — без тени сомнения, истерик или злорадства.

4-е место. Братья-Ланнистеры (Джейсон и Тайланд)

Сборище самовлюбленных интриганов, которые в подметки не годятся своему потомку Тайвину, безжалостному и лучшему представителю их дома. Если расценивать умение Тайвина управлять, а не отцовские качества.

Их ставят на одно место не из-за нехватки мест в рейтинге, а потому что они — две стороны одной золотой, высокомерной монеты.

Джейсон — туповат и высокомерен, позирующий и красующийся перед сильными мира сего. Тайланд — волк в овечьей шкуре. Если Джейсон хочет, чтобы его боялись и уважали, то Тайланд хочет просто побеждать. Он мерзкий и расчетливый, в тандеме они вызывают у людей отторжение.

3-е место. Король Эйгон II Таргариен

Наследник, которого сторонился даже собственный отец (а еще все прачки и служанки, но по другой причине). Эйгон — это ходячая катастрофа, собранная из патологической неуверенности, похоти и жестокости. Он не злодей по призванию — он несчастный, испорченный ребёнок, которому дали в руки ядерную кнопку в виде короны.

Обожает подпольные бои? Изнасиловал служанку? Бежит от ответственности в бордель? Всё это — жалкие попытки доказать хоть какую-то власть в мире, где его никогда не любили и не хотели. Отвратителен не как Джоффри, но все же.

2-е место. Ларис Стронг

Если Отто Хайтауэр — холодный стратег, то Ларис — его более мрачная и извращенная копия. Он не просто интригует — он получает от этого удовольствие. Убийство отца и брата? Для него это прошло буднично.

Но настоящая мерзость раскрывается в его отношениях с королевой Алисентой. Его фетишистское обожание её ног, смешанное с шантажом и абсолютной властью над ней, создаёт один из самых нездоровых и отталкивающих сюжетов в сериале.

1-е место. Сер Кристон Коль

Продажный рыцарь получает премию Джоффри — за самую эффектную трансформацию из героя в абсолютного урода. Кристон Коль — это рекордсмен по зрительской антипатии.

Он начинал как любимчик: сильный, красивый, благородный рыцарь, а заканчивает словно озлобленный палач с комплексами и обидами, которых не должно быть у человека, носящего белый плащ.

Он не предаёт из-за жажды власти, им правит уязвленное эго. Рейнира не захотела бросить трон и сбежать с ним? Значит, она его «осквернила» и «выбросила». Вся ярость Кристона, вся последующая жестокость (убийство на свадьбе, предательство) — это месть женщине, которая посмела поставить свои интересы выше его грез.

Из рыцаря чести он за десять лет превратился в туповатого, мстительного солдафона «зелёных», для которого вся гражданская война свелась к возможности пакостить бывшей возлюбленной. Он — воплощение токсичной обиды, возведённой в абсолют. И за это он получает нашу главную «награду».

Забудьте Алисенту, извинитесь перед Деймоном: худшего персонажа «Дома Дракона» показали лишь в 3-й серии – в 3-м сезоне станет только хуже.