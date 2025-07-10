Премьера «Кадетства» состоялась 19 лет назад: увы, но 5 актеров уже нет с нами — одна смерть трагичнее другой

Пока у одних процветала карьера, жизнь других постепенно угасала.

Сериал «Кадетство» впервые появился на экранах в 2006 году и сразу стал настоящим хитом среди подростков. Хотя проект ориентировался в первую очередь на молодежь, его с интересом смотрели и зрители старшего поколения.

Даже трудно поверить, что с момента выхода первой серии прошло уже почти 19 лет. Разумеется, за это время кто-то из актеров добился новых высот (например, Александр Головин, Аристарх Венес, Борис Корчевников), а кто-то вообще сменил профессию.

Но есть и те, кого, к сожалению, больше нет с нами. В этой подборке предлагаем вспомнить 5 любимых героев и почтить память актеров, которые их воплотили.

Александр Пороховщиков

Его знали задолго до «Кадетства» – он был одним из самых узнаваемых актеров советского и российского кино. В сериале он сыграл начальника Суворовского училища, генерал-майора Леонида Матвеева.

К сожалению, последние годы его жизни были тяжелыми: диабет, ампутация ступни из-за гангрены, тромбоз, пневмония и инсульт. В 2012 году, находясь в реанимации, он уже не реагировал на окружающих.

Его супруга Ирина, не выдержав горя, ушла из жизни первой. Сам Пороховщиков скончался через месяц — 15 апреля 2012 года.

Ирина Цывина

Актриса запомнилась зрителям по роли матери суворовца Макарова. В последние годы ее жизни ходили противоречивые слухи: одни утверждали, что она злоупотребляла алкоголем, другие – что собиралась уйти в монастырь.

Однако 18 апреля 2019 года Ирина скоропостижно скончалась в Москве. Официальная причина смерти — кардиомиопатия, которая могла развиться как из-за проблем со здоровьем, так и на фоне вредных привычек.

Сергей Таланов

Актер запомнился зрителям по роли отца суворовца Трофимова. Его жизнь трагически оборвалась 28 августа 2018 года — сердце внезапно остановилось, хотя никаких тревожных симптомов перед этим не наблюдалось.

До последнего дня Сергей Александрович оставался верен сцене — он работал в Московском театре клоунады, где за многолетний вклад в искусство получил звание заслуженного артиста России.

Сергей Коноплев

В сериале он сыграл эпизодическую роль учителя истории. В 2020 году актер стал жертвой пандемии — после двух недель борьбы с коронавирусом в тверском госпитале он скончался.

Интересно, что эта роль стала одной из немногих его работ в кино — основное творчество Коноплева было связано с Тверским ТЮЗом. Можно сказать, что именно счастливое стечение обстоятельств (съемки сериала в Твери) подарило ему возможность проявить себя на экране и оставить след в памяти телезрителей.

Борис Лифанов

Зрители запомнили как врача в первом сезоне «Кадетства». В жизни Борис Николаевич был ведущим актером Тверского академического драматического театра.

Он дважды переживал инфаркт, но трагический финал наступил в 2016 году: сразу после спектакля «Восемь любящих женщин», сделав прощальный поклон, актер рухнул на сцену. Так театральные подмостки стали последним местом, где зрители смогли увидеть этого талантливого артиста.

Вот такие разные судьбы у актёров, которые сделали «Кадетство» таким душевным и запоминающимся. Кто-то играл главные роли, кто-то появлялся всего в нескольких сценах, но каждый оставил свой след в этом сериале.

Жаль, что их больше нет с нами. Но если вам захочется вновь пересмотреть «Кадетство» после этой статьи — значит, наша цель достигнута. Ведь лучшая дань уважения артистам — это внимание к их работам.

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