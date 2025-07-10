Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Премьера «Кадетства» состоялась 19 лет назад: увы, но 5 актеров уже нет с нами — одна смерть трагичнее другой

Премьера «Кадетства» состоялась 19 лет назад: увы, но 5 актеров уже нет с нами — одна смерть трагичнее другой

10 июля 2025 14:15
Премьера «Кадетства» состоялась 19 лет назад: увы, но 5 актеров уже нет с нами — одна смерть трагичнее другой

Пока у одних процветала карьера, жизнь других постепенно угасала.

Сериал «Кадетство» впервые появился на экранах в 2006 году и сразу стал настоящим хитом среди подростков. Хотя проект ориентировался в первую очередь на молодежь, его с интересом смотрели и зрители старшего поколения.

Даже трудно поверить, что с момента выхода первой серии прошло уже почти 19 лет. Разумеется, за это время кто-то из актеров добился новых высот (например, Александр Головин, Аристарх Венес, Борис Корчевников), а кто-то вообще сменил профессию.

Но есть и те, кого, к сожалению, больше нет с нами. В этой подборке предлагаем вспомнить 5 любимых героев и почтить память актеров, которые их воплотили.

Александр Пороховщиков

Премьера «Кадетства» состоялась 19 лет назад: увы, но 5 актеров уже нет с нами — одна смерть трагичнее другой

Его знали задолго до «Кадетства» – он был одним из самых узнаваемых актеров советского и российского кино. В сериале он сыграл начальника Суворовского училища, генерал-майора Леонида Матвеева.

К сожалению, последние годы его жизни были тяжелыми: диабет, ампутация ступни из-за гангрены, тромбоз, пневмония и инсульт. В 2012 году, находясь в реанимации, он уже не реагировал на окружающих.

Его супруга Ирина, не выдержав горя, ушла из жизни первой. Сам Пороховщиков скончался через месяц — 15 апреля 2012 года.

Ирина Цывина

Премьера «Кадетства» состоялась 19 лет назад: увы, но 5 актеров уже нет с нами — одна смерть трагичнее другой

Актриса запомнилась зрителям по роли матери суворовца Макарова. В последние годы ее жизни ходили противоречивые слухи: одни утверждали, что она злоупотребляла алкоголем, другие – что собиралась уйти в монастырь.

Однако 18 апреля 2019 года Ирина скоропостижно скончалась в Москве. Официальная причина смерти — кардиомиопатия, которая могла развиться как из-за проблем со здоровьем, так и на фоне вредных привычек.

Сергей Таланов

Премьера «Кадетства» состоялась 19 лет назад: увы, но 5 актеров уже нет с нами — одна смерть трагичнее другой

Актер запомнился зрителям по роли отца суворовца Трофимова. Его жизнь трагически оборвалась 28 августа 2018 года — сердце внезапно остановилось, хотя никаких тревожных симптомов перед этим не наблюдалось.

До последнего дня Сергей Александрович оставался верен сцене — он работал в Московском театре клоунады, где за многолетний вклад в искусство получил звание заслуженного артиста России.

Сергей Коноплев

Премьера «Кадетства» состоялась 19 лет назад: увы, но 5 актеров уже нет с нами — одна смерть трагичнее другой

В сериале он сыграл эпизодическую роль учителя истории. В 2020 году актер стал жертвой пандемии — после двух недель борьбы с коронавирусом в тверском госпитале он скончался.

Интересно, что эта роль стала одной из немногих его работ в кино — основное творчество Коноплева было связано с Тверским ТЮЗом. Можно сказать, что именно счастливое стечение обстоятельств (съемки сериала в Твери) подарило ему возможность проявить себя на экране и оставить след в памяти телезрителей.

Борис Лифанов

Премьера «Кадетства» состоялась 19 лет назад: увы, но 5 актеров уже нет с нами — одна смерть трагичнее другой

Зрители запомнили как врача в первом сезоне «Кадетства». В жизни Борис Николаевич был ведущим актером Тверского академического драматического театра.

Он дважды переживал инфаркт, но трагический финал наступил в 2016 году: сразу после спектакля «Восемь любящих женщин», сделав прощальный поклон, актер рухнул на сцену. Так театральные подмостки стали последним местом, где зрители смогли увидеть этого талантливого артиста.

Вот такие разные судьбы у актёров, которые сделали «Кадетство» таким душевным и запоминающимся. Кто-то играл главные роли, кто-то появлялся всего в нескольких сценах, но каждый оставил свой след в этом сериале.

Жаль, что их больше нет с нами. Но если вам захочется вновь пересмотреть «Кадетство» после этой статьи — значит, наша цель достигнута. Ведь лучшая дань уважения артистам — это внимание к их работам.

Ранее мы писали: Только вышли, а уже лидеры: 10 российских сериалов стали лучшими в 2025 году — у некоторых рейтинг 8 и выше

Фото: Кадры из сериалов «Кадетство», «Неизвестный»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым «За Россию, которой больше нет»: по «Ликвидации» в нулевые написали книгу, и она закрывает одну из главных сюжетных дыр сериала с Машковым Читать дальше 23 июля 2025
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото) «Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото) Читать дальше 22 июля 2025
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего Читать дальше 22 июля 2025
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Читать дальше 22 июля 2025
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала «Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала Читать дальше 22 июля 2025
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова «Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова Читать дальше 22 июля 2025
«Ты же не окно в женской бане»: «Ликвидацию» смотрели многие, но не все помнят, какие смешные фразы есть в сериале — собрали целых 8 «Ты же не окно в женской бане»: «Ликвидацию» смотрели многие, но не все помнят, какие смешные фразы есть в сериале — собрали целых 8 Читать дальше 22 июля 2025
Кто читает закадровый текст в «Ликвидации»? У актера, чей голос слышат зрители, есть еще одна роль в сериале Кто читает закадровый текст в «Ликвидации»? У актера, чей голос слышат зрители, есть еще одна роль в сериале Читать дальше 21 июля 2025
Спустя 18 лет: как сейчас выглядят и чем занимаются 5 звезд сериала «Ликвидация» (фото) Спустя 18 лет: как сейчас выглядят и чем занимаются 5 звезд сериала «Ликвидация» (фото) Читать дальше 21 июля 2025
От ковида до нападения: четверть сотни смертей за 18 лет — сразу 27 актеров сериала «Ликвидация» не дожили до сегодняшнего дня От ковида до нападения: четверть сотни смертей за 18 лет — сразу 27 актеров сериала «Ликвидация» не дожили до сегодняшнего дня Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше