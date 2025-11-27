Меню
Премьера фильма в церкви и потерянный самовар: «Женитьба Бальзаминова» – про Москву, но снимали ее в 200 км от столицы

27 ноября 2025 20:32
Уютному городку пошли на пользу съемки советской классики.

«Женитьба Бальзаминова» почти целиком снята в Суздале — городе, который идеально передал дух старой купеческой Москвы.

Дом Бальзаминова (ул. Старая, 13) сохранился до сих пор. Его выбрали из‑за соседства с храмами — так создавалось ощущение «сорока сороков». Внутри ничего не перестраивали: интерьеры снимали в павильонах, а на натуре — только фасад и двор. Сегодня на доме есть памятная табличка от поклонников фильма.

Ризоположенский монастырь стал местом для сцен «снов» героя: именно у его колокольни Бальзаминов воображает себя генералом и царём. Кстати, премьера фильма прошла в одной из церквей этого монастыря — тогда там располагался кинотеатр.

Торговая площадь принимала самые массовые сцены: военный парад, свадебный поезд и финальный танец Бальзаминова. В массовке участвовали местные жители — детям платили 1,5 рубля за смену, взрослым — 3 рубля.

Для съёмок на площади временно разместили киот с Казанской иконой Богоматери — её можно заметить в финальных кадрах.

Древние валы Суздальского Кремля превратились в «сад Белоглазовой», где герой знакомится с невестой. Съёмочная группа использовала естественный ландшафт: деревья, терновник и вид на купола.

Самовар для сцены чаепития искали по всей округе — в итоге взяли в аренду у семьи из Красного села.

А ещё съёмки помогли городу: киношники отреставрировали фасады Торговых рядов и ближайших церквей. Фильм сняли всего за 3 месяца — и он до сих пор остаётся любимой визитной карточкой Суздаля.

Ранее мы писали: Тест для тех, кто смотрел «Женитьбу Бальзаминова» хотя бы дважды: покажет, как хорошо вы помните фильм

Фото: Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова» (1964)
Алексей Плеткин
