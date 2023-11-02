Прелестник из фильма «Не могу сказать "прощай"» стал дворником из-за жены

90-е были тяжелым и нестабильным временем для всей страны. Многие артисты остались без работы и перебивались случайными заработками, рекламируя казино и финансовые пирамиды. Сергей Варчук, известный по картине «Не могу сказать „прощай“», также страдал от безденежья и невостребованности, но предпочел честный труд.

Жена знаменитости уехала в США за лучшей жизнью, а сам актер остался в России вместе с 9-летней дочерью Сашей. Работа в МХТ приносила копейки, поэтому, чтобы прокормить семью, мужчина устроился дворником. Варчук показал себя как отличный работник, поэтому, когда он уходил с должности, в ЖЭКе не хотели его отпускать.

Постепенно жизнь артиста наладилась. Последовали роли в картинах «Графиня де Монсоро», «Воровка», «Тайный знак». Сергей Варчук встретил вторую жену Ольгу, и в 2004 году у пары родился сын Иван. Супруги счастливы в браке и по сей день.