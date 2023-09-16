«Прекрасная пара»: редкое фото Куликовой и Аверина произвело фурор в Сети

Поклонники сериала «Склифосовский» из всех героев особенно выделяли персонажей, которые играли Мария Куликова и Максим Аверин. Они настолько убедительно демонстрировали экранную любовь, что в их романе была уверена вся страна.

Сплетники судачили, что актеры якобы давно уже живут вместе и готовятся к тайной свадьбе. Ведь рядом они смотрелись просто превосходно. Аверин в принципе предпочитал оставлять свою личную жизнь без комментариев, а вот Куликова неизменно опровергала все слухи.

Артистка заявляла, что ее исключительно платоническая дружба с партнером по съемочной площадке длится уже более 20 лет, еще со времен студенчества. Поэтому они специально не портят такие прочные отношения страстью.

Тем не менее, совместные снимки Куликовой с Авериным все еще производят фурор в Сети. Пользователи предполагают, что у этой эффектной пары могло бы быть большое будущее.