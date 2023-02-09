«Прекрасная анимация»: этот советский мультфильм вызвал у иностранцев восторг и жалость

«Ежик в тумане» оказался на советских экранах в середине 70-х. Меланхоличная история не осталась без внимания отечественных поклонников и, как оказалось, полюбилась иностранным зрителям тоже.

Так, испанские поклонники советской анимации остались в восторге от мультфильма Юрия Норштейна. Они осыпали картину комплиментами, отметив выдающуюся, на их взгляд, работу художников, а также музыку и мудрый сюжет.

«Потрясающая анимация», «Это философский мультфильм», «Я хочу продолжения истории», «Музыка в самом начале уже великолепна», — делятся восторгами зрители.

При этом многие обратили внимание, что «Ежик в тумане», несмотря на доброту, заставляет их грустить. Трогательная история Ежика, который идет в гости к своему другу Медвежонку по темному лесу, вызвала у них жалость и в итоге никого не оставила равнодушным.