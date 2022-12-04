Прекрасен не только в ролях хороших мальчиков: россиянки сходят с ума из-за красоты этого актера
Покоряет женские сердца.
28-летний Олег Гаас – восходящая звезда российского кино. Этого обаятельного красавчика зрители любят благодаря ролям в картинах «Мажор-2», «Нити судьбы», «Отель Элеон», «Все еще будет», «Шифр», «Регби» и «Триггер-2».
Гаас уверенно приобретает репутацию секс-символа, получая все больше главных ролей в популярных проектах. Артист активно ведет соцсети и радует поклонниц свежими снимками.
«Какой симпатичный!», «Самый лучший», «Просто бомба, очень вас обожаю, ваши фильмы огонь», «Ну что за мужчина!», «Какой же вы, Олег, красивый, почти все сериалы пересмотрела с вашей игрой», – писали подписчицы под фото Олега Гааса на личной странице.