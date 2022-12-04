Прекрасен не только в ролях хороших мальчиков: россиянки сходят с ума из-за красоты этого актера

28-летний Олег Гаас – восходящая звезда российского кино. Этого обаятельного красавчика зрители любят благодаря ролям в картинах «Мажор-2», «Нити судьбы», «Отель Элеон», «Все еще будет», «Шифр», «Регби» и «Триггер-2».

Гаас уверенно приобретает репутацию секс-символа, получая все больше главных ролей в популярных проектах. Артист активно ведет соцсети и радует поклонниц свежими снимками.