Предъявила младенца на руках: пожилая жена Виторгана принимает поздравления
Семья престарелого артиста стремительно расширяется.
Эммануил Виторган пережил немало личных драм. Смерть второй супруги Аллы Балтер стала большим ударом для звезды. Спустя годы бедняга нашел утешение в объятиях третьей жены Ирины Михайловны. На склоне лет чета решила обзавестись совместные детьми, чтобы скрасить свою жизнь.
Малышка Этель появилась на свет в 2018 году благодаря суррогатной матери. Клара родилась годом позже. Виторган признается, что с девочками бывает трудно: пара не стесняется выкладывать в Сеть ролики, на которых крошки ведут себя неподобающим образом. Тем не менее дети делают пожилых супругов невероятно счастливыми.
Недавно Ирина поделилась в Интернете архивной фотографией, на которой она держит на руках новорожденную Клару. Многие поклонники решили, что снимок — это возможный намек на появление в семье третьего совместного ребенка.