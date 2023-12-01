Предъявила младенца на руках: пожилая жена Виторгана принимает поздравления

Эммануил Виторган пережил немало личных драм. Смерть второй супруги Аллы Балтер стала большим ударом для звезды. Спустя годы бедняга нашел утешение в объятиях третьей жены Ирины Михайловны. На склоне лет чета решила обзавестись совместные детьми, чтобы скрасить свою жизнь.

Малышка Этель появилась на свет в 2018 году благодаря суррогатной матери. Клара родилась годом позже. Виторган признается, что с девочками бывает трудно: пара не стесняется выкладывать в Сеть ролики, на которых крошки ведут себя неподобающим образом. Тем не менее дети делают пожилых супругов невероятно счастливыми.

Недавно Ирина поделилась в Интернете архивной фотографией, на которой она держит на руках новорожденную Клару. Многие поклонники решили, что снимок — это возможный намек на появление в семье третьего совместного ребенка.