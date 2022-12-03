Предупреждение астрологов, которое касается всех: назван самый опасный день в декабре

Декабрь - один из самых насыщенных месяцев в году. Все дела, на которые не было времени в предшествующие месяцы, приходится решать в последние дни уходящего года - а ведь еще необходимо разобраться с текущими проблемами. Декабрьский график очень плотный, однако, по словам экспертов в сфере эзотерики, на одну дату не стоит планировать ничего важного и ответственного. В этот день звезды будут расположены неблагоприятным образом - лучше отложить все значимые мероприятия на более удачное время.

29 декабря 2022 года

Буквально за несколько дней до наступления Нового года всем знакам зодиака необходимо взять небольшой тайм-аут. Дело в том, что 29 декабря 2022 вошло в топ-5 самых неблагоприятных дней в году. Эта дата отмечена сразу двумя астрологическими событиями, которые приносят с собой немало проблем. Во-первых, это убывающая луна, которая неблагоприятно сказывается на самочувствии людей, а во-вторых, начало очередного ретроградного периода Меркурия.

В этот день, как утверждают астрологи, необходимо отложить все важные дела до более благоприятного времени.

Не стоит также принимать ответственные решения - лучше дать себе возможность еще раз хорошенько все обдумать. На работе 29 декабря могут возникнуть несколько острых ситуаций. Соблазн сорваться и уйти, хлопнув дверью, будет велик, однако торопиться не рекомендуется - убывающая луна пройдет, а отношения с коллегами и начальством будут разрушены.

В личной жизни представителей разных знаков в этот день также будут подстерегать различные неприятности.

Мелкие стычки и недовольство друг другом, накопившиеся со временем, могут внезапно сдетонировать и привести к плачевным результатам. Если желание устроить разбор полетов станет таким уж невыносимым, астрологи рекомендуют не рубить сгоряча, а попробовать объяснить с партнером… с помощью письма. Такой способ выяснить отношения будет самым эффективным.

В целом в этот день рекомендуется избегать негатива в любом проявлении. Каждая мелочь в такую опасную дату может оставить неизгладимый след в судьбе. Стоит сосредоточиться на успокаивающих, помогающих как следует расслабиться занятиях. Лучше всего посвятить себя медитации, спокойному отдыху, творчеству - все это поможет обрести желанное душевное равновесие самостоятельно и помочь в этом близким людям.