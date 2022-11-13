Представляли совершенно не так: как выглядит актер, озвучивший Вупсеня и Пупсеня

Мало кто знает, но противных братьев-гусениц в мультфильме «Лунтик» озвучивает один актер – Олег Куликович. Куликович сделал голоса Пупсеня и Вупсеня особенными и непохожими друг на друга.

Также Олег Куликович озвучил героя Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник», Стюарта Литтла в одноименных фильмах, Майка Вазовского в «Корпорации монстров» и Лягушонка Кермита в «Маппетах».

Помимо прочего, актер снимается в кино и играет в театре «Балтийский дом». Сегодня Куликовичу 63 года, артист женат и у нее есть двое взрослых дочерей: старшая живет в Индии, а младшая играет вместе с отцом в театре.