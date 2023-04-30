Представляли Фаину из песни «На-На» молодой сердцеедкой? Обомлеете, узнав правду

Группа «На-На» представила свой хит «Фаина» в 1992 году, после чего он стал самым любимым в репертуаре коллектива. Запоминающуюся песню до сих пор можно услышать по радио, а число ее поклонников лишь увеличивается. Однако слушатели даже не догадываются, кому именно посвящена композиция.

Как оказалось, фигурирующая в песне Фаина действительно существовала. Это была соседка Бари Алибасова, которая долгое время заботилась о нем. Бабушка Фая была значительно старше продюсера и стала второй мамой для него и для музыкантов «На-На».

«Она стала мамой не только для меня, но и для всей группы», — признавался музыкант в одном из интервью.

Алибасов был благодарен своей знакомой за помощь и поддержку. Он посвятил ей композицию, которая в итоге стала шлягером 90-х и все еще не потеряла своей актуальности.