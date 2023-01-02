Представительницы этих знаков Зодиака слишком умны, чтобы быть счастливыми в браке

Можно сколько угодно говорить об эмансипации и равноправии, однако статистика неумолимо показывает: представительницы прекрасного пола поступают в технические вузы гораздо реже, чем парни, а поступив, нередко бросают учебу. Исследователи убеждены, что виной тому сложившийся в обществе стереотип о том, что женщины и научно-технические специальности - вещи малосовместимые. Многие дамы, поступившие на традиционно “мужское” направление, не выдерживают давления со стороны общества и предпочитают сменить специализацию на более “девочковую”. Высокий интеллект для некоторых женщин становится причиной переживаний не только в сфере карьеры, но и в личной жизни. Астрологи назвали знаки, под которыми рождаются умные, и, увы, несчастные в любви дамы.

Близнецы

Девушки, рожденные на свет под знаком Близнецов, вынуждены снова и снова испытывать разочарование в любви. Они мечтают об умном, харизматичном, ярком партнере, с которым можно обсуждать любые темы и делить на двоих каждую авантюру. Однако как только заканчивается конфетно-букетный период и начинаются суровые будни, Близняшки с ужасом понимают, что кавалер-то, оказывается, вовсе не так хорош, каким казался во время активных ухаживаний. Жить под одной крышей с посредственностью дамы этого знака ни за что не станут.

Уж лучше быть одной!

Весы

Представительницы воздушного знака могли бы с легкостью получить титул “Леди Совершенство”. Умные, яркие, талантливые, а главное, скромные девушки-Весы с головой ныряют в любовный омут и с радостью посвящают себя возлюбленному. Они в буквальном смысле слова готовы сдувать пылинки с партнера, но если тот не отвечает взаимностью, постепенно охладевают к нему.

Сидеть у себя на шее уроженки этого знака не позволят, и, как только их терпение окончательно иссякнет, в шею выгонят наглеца из дома.

Водолей

Когда женщина-Водолей слышит заветные для большинства представительниц прекрасного пола слова “Давай поженимся”, на ее лице не отражается ничего, кроме скуки смертной. А все потому, что уроженки этого знака прекрасно себе представляют, что такое это “поженимся” и какие радости подстерегают молодую после того, как отзвучат свадебные фанфары.