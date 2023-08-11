Представители этого знака Зодиака чаще других связываются с криминалом

“Крестный отец”, “Бригада”, “Острые козырьки”, - количество культовых фильмов и сериалов, рассказывающих о людях, связанных с миром криминала, очень велико. Но если наблюдать за погонями, перестрелками и мошенничествами на экране интересно и захватывающе, то столкнуться с подобным в реальной жизни не хотел бы никто. Астрологи убеждены, что криминальные наклонности чаще всего свойственны представителям одного из знаков зодиака. Рассказываем, кто в зодиакальном круге способен ступить на скользкую дорожку.

Лев

Люди, рожденные под знаком Льва, невероятно темпераментные. Их крутой нрав способен сыграть с ними по-настоящему злую шутку. По словам астрологов, представители огненной стихии очень горды и заносчивы, с большой неохотой идут на компромисс, моментально вспыхивают.

Сильная энергетика, харизма и лидерские качества позволяют Льву занять ведущее место среди знаков, склонных к криминальной деятельности. Достаточно один лишь раз взглянуть на Льва, чтобы понять, кто в доме хозяин - его внешний вид, взгляд, уверенность в себе скажут все без слов.

При всей кажущейся монументальности и тяжеловесности Лев - знак, который легко подписывается на авантюры.

Отчасти потому, что любит азарт - ощущение опасности будоражит ему нервы и приятно волнует. Представители этого знака обожают риск и идут на него ради свежих эмоций.

Кроме того, этому огненному знаку нравится испытывать судьбу. Лев всегда жаждет знать, кто окажется сильнее на этот раз - мироздание или он? Поэтому он постоянно впутывается в темные истории, чтобы в очередной раз доказать себе свою крутость. И ему снова и снова это удается.

Как отмечают астрологи, Лев способен работать как в одиночку, так и вместе с напарниками.

В первом случае он как раз таки хочет померяться силами с самой судьбой, испытать себя на прочность. Во втором - становится предводителем своего собственного прайда, авторитетом для молодняка. Льву нравится, когда на него равняются.

Из-за своей вспыльчивости огненный знак постоянно ходит по самому лезвию бритвы.

Ему сложно усмирить свой буйный темперамент, который может стать причиной крупных неприятностей. Нередко Лев попадает в криминальные сводки из-за своих импульсивных поступков. Звезды не советуют переходить ему дорогу - это чревато самыми неожиданными последствиями.