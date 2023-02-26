Представители этих знаков Зодиака влюбятся без памяти в марте 2023

Весна не случайно ассоциируется с любовью и романтикой. Время, когда природа мало-помалу пробуждается ото сна, как будто создано для того, чтобы влюбляться, ходить на свидания и гулять под ясным небом. Астрологи рассказали, кому в наступившем 2023 году март принесет благоприятные перемены - в числе счастливчиков оказались всего три знака зодиака.

Близнецы

В начале весны Черный Водяной Кролик сулит воздушному знаку судьбоносное знакомство. С большой долей вероятности, отношения, несмотря на взаимное притяжение, поначалу будут складываться непросто. Сладкие моменты будут перемежаться ссорами и конфликтами.

Однако звезды советуют Близнецам не торопиться с выводами.

Возникшая симпатия станет настолько сильной, что, возможно, впервые в жизни представители воздушного знака начнут прислушиваться не только к себе, но и к избраннику. И не пожалеют об этом.

Весы

В жизнь представителей воздушного знака ворвется человек из прошлого, в которого они когда-то были безумно влюблены. Окажется, что он тоже ни на минуту не забывал прошлое. Страсть вспыхнет с новой силой, да еще с какой - на зависть всем окружающим.

Кстати, последние стану активно отговаривать Весы ступать в одну реку дважды.

Будут приводить разумные доводы и примеры из личного опыта. Но уроженцы знака не послушают бывалых товарищей, рискнут - и, ко всеобщему удивлению, обретут свое счастье.

Скорпион

Всегда сдержанный и закрытый Скорпион в марте почувствует желание влюбиться. И оно быстро исполнится - уже в начале месяца судьба пошлет представителям водного знака человека, которого хочется опекать и лелеять. Скорпион с радостью возьмет на себя эту роль.

Любопытно, что постепенно партнер, в самом начале знакомства казавшийся ангелочком, еще покажет свой истинный взбалмошный характер.

Но Скорпиону, как любителю перемен и всего необычного, такая метаморфоза придется только по душе.

Рыбы

В марте Рыбы встретят человека, рядом с которым почувствуют себя так же легко и уютно, как дома. У них найдется миллион общих интересов и разговоров. Поначалу водный знак будет осторожен, станет сомневаться, но потом поймет, что это судьба.

Вполне возможно, что вторая сторона тоже будет терзаться нерешительностью и побоится сделать первый шаг к сближению. В этом случае звезды советуют Рыбе взять инициативу в свои руки - перейдя этот Рубикон, она с партнером обретет настоящее счастье.