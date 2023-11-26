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Представители этих знаков Зодиака озолотятся в декабре: вот кого ждет богатство

26 ноября 2023 19:45
Представители этих знаков Зодиака озолотятся в декабре: вот кого ждет богатство

Страдать от нехватки средств не придется.

Последний месяц года традиционно очень затратный. Деньги нужны на подарки и на организацию празднования Нового года.

Но не все знаки Зодиака в декабре ждут лишь расходы. Некоторым, напротив, улыбнется финансовая удача.

По мнению астрологов, начало зимы будет успешным для Дев. Получится выгодно инвестировать в новые проекты. Если спланировать все тщательно, доход может вырасти в несколько раз.

Водолеи тоже получат возможность улучшить материальное положение. Главное — не игнорировать открывающиеся возможности.

Порадует декабрь и Весы. Причем весьма оригинальным способом. Денег может стать больше благодаря общению и новым связям — социальные контакты позволят начать свой бизнес или получить выгодное предложение по работе.

Тельцы и Раки тоже могут рассчитывать на перспективные проекты. Возможно, вложения не окупятся прямо сейчас, но впоследствии принесут немалый доход.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / globallookpress.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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