Представителей этого знака Зодиака ждет тяжелая весна 2023

С приходом весны мы ждем благоприятных перемен в жизни - любви, богатства, повышения по карьерной лестнице. По словам астрологов, ближайшие месяцы действительно будут успешными для большинства знаков зодиака. Однако среди зодиакальной плеяды есть один, которому стоит заранее приготовиться к черной полосе в жизни. Неудачи будут преследовать его буквально по всем фронтам - от финансов до здоровья. Рассказываем, какой знак зодиака попал в немилость к Фортуне и весной 2023 года будет пожинать трудности одну за другой.

Телец

Предстоящие месяцы будут крайне сложными для представителей земного знака. Астрологи предупреждают Тельца о множестве проблем, которые посыплются на него как из рога изобилия. Необходимо постоянно быть настороже, чтобы предупредить новые трудности или хотя бы минимизировать неприятные последствия.

В первую очередь весна 2023 станет тяжелой в эмоциональном плане.

Небесные светила предупреждают Тельца о возможном предательстве со стороны близкого человека - родственника, любимого или того, кого уроженец знака считал своим хорошим другом. Удар в спину будет нанесен исподтишка, а оттого окажется еще более болезненным.

На фоне конфликта с этим человеком уроженцы знака могут потерять всякое доверие к окружающим, станут подозрительными и ранимыми. Как известно, обжегшись на молоке, мы дуем на воду. В сложный период жизни Тельцы будут нуждаться в поддержке, но из-за разыгравшихся нервов оттолкнут от себя тех, чье общество им необходимо.

В офисе также возникнут проблемы.

Сложности в личной жизни негативно отразятся на работоспособности Тельца, что, в свою очередь, вызовет недовольство руководства. Уроженцам земного знака необходимо взять себя в руки, иначе им грозит понижение в должности и ощутимые потери в зарплате.

В состоянии, близком к панике, Тельцы могут обратиться за материальной помощью - и хорошо, если к надежным друзьям, а не к сомнительным личностям, обещающим помочь с деньгами до зарплаты. Есть риск нарваться на мошенников, которые наживаются на чужих бедах.

На фоне стресса есть вероятность получить проблемы со здоровьем.

Чтобы избежать нервного срыва и прочих неприятных последствий, астрологи рекомендуют Тельцам полноценно отдыхать, соблюдать режим питания и распорядок дня, находить в повседневной жизни хотя бы полчаса на себя.