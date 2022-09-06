Представить невозможно: что всю жизнь скрывал автор знаменитой «Песенки о медведях»

Прославленный композитор Александр Зацепин известен преимущественно своим творчеством. Его музыку знает вся страна, а наиболее популярные мелодии он сочинил для фильмов Леонида Гайдая. При этом, как оказалось, личная жизнь композитора, писавшего такие яркие мелодии, была полна трагедий.

Так, первый брак артист заключил с Ревмирой Соколовой, с которой познакомился в родном Новосибирске. Многие с недоумением отнеслись к этому союзу, ведь невеста была намного привлекательнее жениха. Также близких удивило, что именно Ревмира настаивала на браке. Как узнал Зацепин уже после церемонии, все это время невеста была беременна от другого мужчины, поэтому теперь он должен воспитывать чужого ребенка.

Композитор не стал отказывать возлюбленной и спустя несколько месяцев на свет появилась дочь Лена, но прожила она всего лишь до своего первого дня рождения из-за врожденного заболевания. Спустя некоторое время Ревмира вновь забеременела, но отношения в этот период между супругами становились все хуже и хуже. В итоге после рождения сына Жени Зацепин решил развестись.

В то время жизнь музыканта начала налаживаться: он познакомился со Светланой Третьяковой, в которую влюбился на первом свидании, и старательно учился в консерватории. Однако Ревмира, как пишет Дзен-канал «Кумиры наших и прошлых лет», не была рада за бывшего супруга. Она завалила деканат кляузами на Зацепина, из-за чего того исключили из вуза.

С Ревмирой композитору так и не удалось наладить отношения. Спустя несколько лет он перевез сына Женю к себе, но счастливой семейной жизни не суждено было состояться: наследник скончался в 24 года из-за прогрессирующего рассеянного склероза. Ревмира же так и не вышла замуж, поэтому всю оставшуюся жизнь прожила одна.