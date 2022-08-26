Представить невозможно: что скрывалось за фасадом «идеального» брака Николая Рыбникова

Николай Рыбников остался в памяти поклонников не только как талантливый артист, но и как заботливый муж и отец. При этом, как оказалось, в его браке с Аллой Ларионовой было не мало секретов, тайн и сложностей.

Будущие супруги познакомились еще во время учебы в вузе и подружились. И если Рыбников сразу определился со своими чувствами, то Ларионова не видела в артисте спутника жизни. Она полностью игнорировала ухаживания актера, а согласилась быть с ним, когда забеременела от своего бывшего избранника Ивана Переверзева.

В итоге артисты стали мужем и женой в 1957 году. Рыбников принял как родного чужого ребенка и занялся его воспитанием, не обращая внимание на злые сплетни. При этом многие отмечали колоссальную разницу характеров мужа и жены. Ларионова любила устраивать приемы и постоянно звала гостей, тогда как Рыбников был замкнутым человеком и старался проводить свободное время в одиночестве. Многие современники не скрывали, что они не верят в искренность отношений пары, а особенно все сомневались в чувствах Ларионовой. Актер же, по их мнению, был полностью предан супруге.

«Может быть, она любила даже не меньше, чем он, просто по-своему», — вспоминает Светлана Павлова, близкая подруга артистов.

Несмотря на все разногласия, супруги все же прожили вместе всю жизнь. Николай Рыбников скончался во сне осенью 1990 года, а Алла Ларионова умерла спустя десять лет и тоже во сне.