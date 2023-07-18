Предстала на экране в пугающем виде: «официантку Клаву» на роль бомжа даже не гримировали

В студенческие годы Татьяне Гавриловой прочили карьеру в кино и театре, но она так и не смогла реализовать свой потенциал. Всему виной стали тяжелый характер и взбалмошность актрисы.

Татьяна почти не получала главных ролей — ее брали на эпизодические роли и роли второго плана, но каждая героиня получалась у Гавриловой яркой и запоминающейся. Артистка устроилась работать в Театр киноактера, но и там карьера шла ни шатко, ни валко: она постоянно без предупреждений прогуливала репетиции и спорила с режиссером, из-за чего могла рассчитывать только на место в массовке.

С возрастом актриса начала злоупотреблять спиртными напитками и почти перестала следить за собой. В 90-е ей изредка удавалось получить эпизодические роли. Выглядела женщина ужасно: в 60 лет она была настоящей старухой, с морщинами и плохими зубами.

В 1999 году Татьяну положили в психиатрическую клинику. Она перестала разговаривать и почти не понимала людей. В этой клинике Гаврилова скончалась через год, так и не вернув себе здравый рассудок.