Предсмертное желание режиссера «Ворошиловского стрелка» сбылось: вам станет жутко

Когда в 2018 году Станислав Говорухин скоропостижно скончался, многие вспомнили его интервью, которое он давал за несколько лет до этого. В беседе с журналистами режиссер порассуждал о смерти, заявив, что не только ее не боится, но и надеется увидеть ее. Именно поэтому постановщик хотел умереть не во сне, чтобы ощутить, как все происходит в реальности.

И это жуткое предсмертное желание режиссера «Ворошиловского стрелка» сбылось. Проблемы со здоровьем у него начались еще в 2017 году. Из-за многолетнего курения в его легких были найдены новообразования. Врачи приняли решение об операции. Говорухину удалили одно легкое, но затем у него обнаружилась болезнь сосудов, влияющая на сердце.

Вместо госпитализации в больницу режиссер отправился в любимый подмосковный санаторий. Там он и скончался в июне 2018 года. По свидетельствам персонала учреждения, Говоруин встретил смерть не во сне. Он находился в полубреду, но понимал, что с ним происходит.