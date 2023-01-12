Предсказания ясновидящей начали сбываться: чего стоит ждать от Ольги Бузовой

Ольга Бузова не раз говорила, что мечтает выйти замуж и стать матерью. Мечтают об этом и многие россияне — они надеются на то, что если звезда обзаведется семьей, то у нее не останется времени на сольную карьеру.

Между тем знаменитость пыталась найти избранника на глазах у всей страны. Певица участвовала в разного рода шоу, где выбирала того самого. Например, многие зрители помнят проект под говорящим названием «Замуж за Бузову».

Еще до того, как реалити подошло к концу, экстрасенс Кажетта Ахметжанова предсказала экс-ведущей «Дома-2» полный провал. Финалистка «Битвы экстрасенсов» заявила, что нового мужа на съемочной площадке Бузова не встретит.

Так и случилось — под венец Ольга не пошла. К слову, Ахметжанова сделала еще одно предсказание о Бузовой. В частности, она отметила, что певица начнет строительство большого дома, похожего на замок королевы, и новость об этом будет широко обсуждаться в СМИ. Так что теперь поклонники знают, чего ждать от самой популярной девушки страны.