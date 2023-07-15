Предсказания в «Симпсонах» сбываются регулярно: совпадения шокируют

Создателей «Симпсонов» уже давно приравняли к оракулам. Дело в том, что мультсериал не раз предсказывал будущее, и это кажется шокирующим.

Так, в 1993 году вышла 21-я серия четвертого сезона «Мардж в цепях». По сюжету два работающих на заводе японца пакуют коробку с товаром для американцев. Один из них чихает и тем самым заносит в посылку вирус. Жители американского городка, получившие этот товар, заболевают. Вскоре он начинает распространяться все дальше и дальше.

По мнению фанатов «Симпсонов», создатели предсказали вспышку коронавируса в 2020 году. Правда, в реальности болезнь пришла не из Японии, а из Китая. Скептики видят в этом лишь совпадение, однако на этом пророчества «Симпсонов» не заканчиваются.

В одной из серий Гомер и его отец погружаются на дно океана, чтобы найти сокровища на затонувшем испанском судне. Однако план героев проваливается: на субмарине заканчивается кислород, и Гомер начинает задыхаться. Но оказалось, что эта катастрофа — всего лишь сон героя.

А вот пассажирам затонувшего «Титана» не повезло — их гибель была реальной. Да, после трагедии фанаты «Симпсонов» не могли не усмотреть параллелей между той серией мультфильма и произошедшим с батискафом.