Предсказание сбылось: вот что Ванга сказала Прокловой при первой встрече

Елена Проклова воспользовалась редкой авозможностью увидеться с самой Вангой. В доме провидицы артистка была несколько раз. И первую встречу с ней до сих пор вспоминает с ужасом.

Ясновидящая сказала знаменитости слова, смысл которых она поняла далеко не сразу. Подробностями непростого и пугающего разговора актриса поделилась в шоу «Сегодня вечером».

«Кровь свою терять будешь», — предупредила ведунья звезду экрана.

Что имела в виду прорицательница, стало ясно после того, как в дом Прокловой постучалась страшная беда. В браке с Александром Дерябиным у секс-символа советского кино появились двое близнецов. Но вскоре после своего рождения мальчики умерли. Супруги не смогли пережить общую трагедию и развелись.

Затем Елена Игоревна вышла замуж за Андрея Тришина. У возлюбленных тоже появился сын, но и он погиб после рождения. Выходит, что под «кровью» Ванга подразумевала детей артистки, которых ей было суждено потерять.