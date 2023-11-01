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Предсказание сбылось: вот что Ванга сказала Прокловой при первой встрече

1 ноября 2023 19:45
Предсказание сбылось: вот что Ванга сказала Прокловой при первой встрече

Предвидела страшную беду.

Елена Проклова воспользовалась редкой авозможностью увидеться с самой Вангой. В доме провидицы артистка была несколько раз. И первую встречу с ней до сих пор вспоминает с ужасом.

Ясновидящая сказала знаменитости слова, смысл которых она поняла далеко не сразу. Подробностями непростого и пугающего разговора актриса поделилась в шоу «Сегодня вечером».

«Кровь свою терять будешь», — предупредила ведунья звезду экрана.

Что имела в виду прорицательница, стало ясно после того, как в дом Прокловой постучалась страшная беда. В браке с Александром Дерябиным у секс-символа советского кино появились двое близнецов. Но вскоре после своего рождения мальчики умерли. Супруги не смогли пережить общую трагедию и развелись.

Затем Елена Игоревна вышла замуж за Андрея Тришина. У возлюбленных тоже появился сын, но и он погиб после рождения. Выходит, что под «кровью» Ванга подразумевала детей артистки, которых ей было суждено потерять.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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