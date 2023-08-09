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Предсказание Нострадамуса сбывается: конец 2023 года будет напоминать ад

9 августа 2023 08:45
Предсказание Нострадамуса сбывается: конец 2023 года будет напоминать ад

Человечеству стоит приготовиться к испытаниям.

Людям свойственно искать тайные знаки и символы, чтобы понять будущее. Некоторые обращаются за помощью к астрологии или нумерологии, другие зачитываются прогнозами известных пророков.

Особенное место среди них занимает известный предсказатель под прозвищем Нострадамус. Поэт и ученый родом из Франции оставил после своей смерти множество странных четверостиший, в которых были перечислены события далекого будущего. Есть там данные и про 2023 год.

Более того, некоторые из прогнозов Нострадамуса уже сбылись. Так, пророк отмечал большие проблемы с климатом, обещая людям засуху и сильную жару, которые будут сменяться наводнениями. И, действительно, лето 2023 года синоптики уже называют аномально жарким. А потопы наблюдались сразу в нескольких регионах России — от юга до Поволжья и Москвы — и иногда сопровождались человеческими жертвами.

Такую напряженную ситуацию с природными явлениями Нострадамус предрекал до самого конца года. А значит, засухи и наводнения еще повторятся и могут принести большие разрушения.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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