Предсказание гадалки настигло Задорнова спустя много лет: он жалел, что оно не сбылось

На пике карьеры имя Михаила Задорнова было знакомо всем россиянам. Поклонники скапливались в очереди за заветным автографом юмориста и искали связи, чтобы познакомиться с ним лично. Однажды таким образом кто-то из знакомых свел Задорнова с женщиной-экстрасенсом.

Артист был скептически настроен, но все-таки выслушал ясновидящую. Гадалка предсказала, что у Задорнова будет обнаружена опухоль в будущем, но анализы покажут, что она доброкачественная. Артист только отмахнулся от страшных прогнозов.

Ее слова он вспомнил много лет спустя, когда в 2016 году ему поставили подозрение на опухоль головного мозга. Задорнов тут же решил, что именно про нее говорила гадалка, а значит, операция легко избавит его от болезни. Когда выяснилось, что опухоль злокачественная, он просто не поверил врачам. Задорнов прошел еще несколько обследований в разных клиниках, но вердикт медиков был неутешительным. Артист даже собирался отказаться от курса химиотерапии, но родные настояли на лечении. Оно продлило жизнь комика всего на 1 год.