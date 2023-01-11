Предсказание астрологов: этим знакам Зодиака придется сменить работу в 2023 году

Как правило, смена работы или даже рода деятельности - событие, к которому люди тщательно готовятся, обдумывают все возможные варианты, ищут, как обойти подводные камни и извлечь из ситуации максимальную выгоду. Но иногда переход с одного рабочего места на другое происходит спонтанно и неожиданно даже для самого человека. В 2023 году звезды сулят смену работы сразу нескольким знакам зодиака - рассказываем, кому стоит приготовиться к переменам.

Телец

31 декабря некоторые Тельцы подвели итоги 2022 года, в том числе рабочие, и остались крайне недовольны своими результатами. Кто-то счел, что его труд оказался оцененным не по достоинству, кто-то понял, что исчерпал свои возможности на нынешнем месте работы и уперся головой в потолок. Именно эти обстоятельства подтолкнут представителей земного знака начать поиски другого пути. Возможно, они не сразу найдут то, что их устраивает, к тому же придется вновь начинать с нуля, но в конечном итоге новое место и должность принесут Тельцам солидную оплату и чувство удовлетворения от проделанной работы.

А что еще нужно для счастья этим трудяжкам?

Скорпион

В идеале соотношение критериев “любовь к своему делу” и “высокий доход” для Скорпиона должны быть пятьдесят на пятьдесят. Однако в некоторых случаях представители знака готовы пожертвовать интересом к тому, чем занимаются, во имя солидной зарплаты. Вот только бесконечно так продолжаться все равно не может, поэтому многие Скорпионы, работающие исключительно ради денег, почувствуют себя уставшими и захотят сменить работу и род деятельности.

Бояться перемен не стоит - со своими профессиональными качествами и достижениями уроженцы знака с легкостью найдут дело по душе, да еще и со стабильным и высоким доходом.

Рыбы

Рыбы - те еще консерваторы. Они могут десятилетиями трудиться на одной и той же низкооплачиваемой должности просто потому, что им страшно или лень что-то менять. Подтолкнуть представителей воздушной стихии к переменам могут какие-то особые обстоятельства - например, грядущие большие затраты, повисший на них долг или нечто подобное.

Так или иначе, в 2023 году Рыбкам придется искать себе новое место с большим доходом.

Астрологи говорят, что эти перемены будут только к лучшему - хотя, безусловно, для привыкших к стабильности и размеренному течению жизни Рыб они поначалу принесут много стресса.