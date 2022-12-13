Предсказал собственную смерть: от слов Лавочкина из «Вам и не снилось...» бросит в дрожь

Легендарная мелодрама о подростковой любви «Вам и не снилось...» сделала исполнителей главных ролей звездами СССР. Никита Михайловский, сыгравший трогательного Рому Лавочкина, поразил зрителей своей проникновенной игрой. Ему прочили огромный успех, но злой рок не оставил актеру никаких шансов на счастье.

Михайловского не стало в 27 лет — он скончался из-за лейкоза в лондонской клинике. Даже зарубежные врачи оказались бессильны перед страшной болезнью.

Артист начал свою блистательную, но скоротечную карьеру еще в детстве. В пять лет он снялся в картине «Ночь на 14-й параллели». В подростковом возрасте состоялся его триумф в ленте «Вам и не снилось...», а затем последовали приглашения на другие роли.

В конце 80-х артист начал буквально валиться с ног от работы. Не помогли ни медикаменты, ни полноценный отдых. Лишь в 1990 году врачи поставили диагноз — лейкоз. Актеру понадобилась пересадка костного мозга, но спасти Михайловского так и не удалось.

Сегодня при просмотре «Вам и не снилось...» некоторые слова Ромы могут вызвать дрожь по телу. Однажды герой рассуждал о смерти: «Тебе не надо умирать, для такого случая есть я». Никто тогда и не думал, что эти слова окажутся пророческими.